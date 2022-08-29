Мишустин: нужно наращивать инвестиционную активность в России

29 авг. 16:34

В России необходимо наращивать инвестиционную активность на всех направлениях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Он подчеркнул, что нужно работать с инвесторами. "В первую очередь с нашими инвесторами, у которых есть средства", - уточнил глава правительства.

Мишустин также обратил внимание на то, что многие компании перестали работать за границей, в недружественных странах. "Конечно, нужно активно их привлекать практически по всем отраслям", - цитирует его ТАСС.