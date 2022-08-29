Сентябрь в Москве готовит серию "мощных похолоданий"

29 авг. 16:26

В Москве в течение всего сентября ожидается серия похолоданий, первое придет в столицу 1 сентября.

"В Москве только в начале месяца средняя температура будет близка к многолетним значениям. А самые мощные похолодания ожидаются в конце второй и третьей декад", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "сентябрь радикально стартует с настоящей осени". Полярный воздух понизит температуру в Москве 1 сентября до 9-14 градусов днем, 5-10 градусов ночью, днем 2 сентября будет максимум плюс 10, а 3 сентября температура приблизится к климатическим показателям октября.