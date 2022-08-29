Россиянке трижды отказали в съеме жилья в Грузии, но ей помог украинец

29 авг. 16:14

Туристке из России не сдали квартиру в Грузии после вопроса об ее отношении к спецоперации на Украине, об этом она рассказала порталу TourDom.

По словам Натальи, у нее возникли проблемы при попытке забронировать жилье в Батуми – хозяйка написала ей на почту письмо, в котором грозилась аннулировать бронь, так как не получила деньги.

Туристка попросила хозяйку не отменять бронь из-за невозможности оплатить российской картой квартиру и предложила рассчитаться на месте. "В ответ я получила вопрос о моем отношении к СВО. После ответа, что аренда жилья не имеет отношения к ситуации на мировой арене, я получила порцию негатива", - отметила девушка.

Кроме того, владелица жилья нецензурно выражалась в сообщениях, однако после прочтения удалила их, а затем и вовсе заблокировала во всех мессенджерах, пишет туристка.

Позже гражданка попыталась арендовать другую квартиру, но и там ей отказали. Путешественнице удалось забронировать жилье с четвертого раза, причем арендодателем оказался мужчина из Украины. По его словам, большинство батумцев негативно относятся к россиянам, при этом заявив, что равнодушно относится к политическим предпочтениям с обеих сторон.