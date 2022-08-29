Шольц призвал расширить ЕС за счет Грузии и ряда других стран

29 авг. 16:03

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в Евросоюз необходимо принять еще несколько стран, в том числе Грузию, Молдову, Украину. Также он выступил за принятие решений в ЕС большинством голосов, а не единогласно как сейчас.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом", - отметил он на выступлении в Карловом университете в Праге.

Канцлер сообщил, что "предложил постепенный переход к голосованию по большинству в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии".

Чаще всего право вето во время голосования ЕС применяла Венгрия. Ранее заместитель председателя Европарламента Катарина Барли даже поднимала вопрос о лишении права голоса Венгрии по причине "шантажа" других стран.

Шольц заявил, что странам Европы нужно объединиться, чтобы усилить свое влияние. В связи с этим он призывает расширить ЕС за счет вступления в блок Украины, Молдовы, Грузии, стран Западных Балкан (Сербия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония).

Как указал политик, в "расширенном союзе" политические, социальные и экономические разногласия между государствами-членами будут только расти.