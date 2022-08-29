Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству в энергетике

29 авг. 15:59

В понедельник, 29 августа, Азербайджан и Узбекистан подписали в Баку дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере на 2022-2023 годы. Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго Азербайджана.

Свои подписи под документом поставили министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

Дорожная карта охватывает 30 направлений в области энергетики, включая создание совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных землях Азербайджана, участие компаний Узбекистана в проектах по возобновляемой энергии.

Кроме того, документ предусматривает сотрудничество в экспорте и импорте нефтегазовой и химической продукции, в нефтепереработке, также геолого-разведочной деятельности и добыче углеводородов. Стороны планируют строить новые тепловые электростанции за счет частных инвестиций, обмениваться опытом и знаниями в теплоснабжении, либерализации энергетических рынков и рациональном использовании энергоресурсов.