Ситуация вокруг Запорожской АЭС сильно беспокоит международное сообщество. С 31 августа по 3 сентября атомную электростанцию посетит инспекция МАГАТЭ. Она оценит уровень безопасности, ущерб АЭС и условия содержания украинских специалистов.

Находящаяся в городе Энергодар Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по своей мощности. Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС с первых дней конфликта на Украине, уже 28 февраля. Персонал атомной станции продолжил свою работу "по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме", заявил тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По мере развития конфликта бои затрагивали и районы ЗАЭС. Украинские и российские военные начали обвинять друг друга в обстреле станции. При этом она постоянно находилась под контролем армии России, соответственно, у Москвы атаковать станцию причин не было.

Международные наблюдатели переживают из-за того, что ЗАЭС может попасть под перекрестный огонь, и это приведет к повторению экологической катастрофы, какую вызвал взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В частности, об этом во время поездки по Львов вместе с генсеком ООН предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои. Мы не хотим пережить новый Чернобыль", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш не раз призывал прекратить огонь в районе атомной электростанции. "Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории", - сказал он 11 августа.

Атаки на АЭС – "самоубийственный акт", предупреждал Гуттериш. ООН и Украина требуют создать вокруг атомной станции демилитаризованную зону. Россия же утверждает, что размещенные там российские военные занимаются только охраной объекта.

Все последние недели ООН стремилась добиться расследования ситуации в Энергодаре, где находится АЭС. Международная организация требовала доступа туда для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 11 августа на заседании ООН, посвященном проблеме, председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате боев около АЭС нет, но ситуация может поменяться в любой момент. Гросси тоже попросил допустить инспекторов МАГАТЭ на объект.

Такое разрешение в итоге было получено в конце августа. МАГАТЭ уже собрало группу экспертов из 13 человек. В список входят специалисты в основном из нейтральных стран, но есть и представители антироссийски настроенных государств – Польши и Литвы, а также дружелюбно настроенных к Москве Сербии и КНР. Другие члены – представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. По данным газеты The New York Times, представителей США и Великобритании в миссии нет.

В чем главные цели миссии ООН? Во-первых, убедиться в целости и сохранности АЭС. Во-вторых, удостовериться, что условия жизни обслуживающего станцию персонала приемлемые. В-третьих, они смогут развенчать фейки о том, что на территории станции российские ЧВК пытают и насильно удерживают людей. Самое главное – им нужно установить, все-таки кто стреляет по станции и кто ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе.

Минобороны России уже не раз предупреждало ООН и мировое сообщество о том, что ВС Украины пытаются устроить аварию на Запорожской АЭС. Одно из последних сообщений от 26 августа гласит: "В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один - в районе специального корпуса №1. Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области". В день заявления Конашенкова ВСУ выпустило 2 снаряда по станции.

Ранее, 18 августа Минобороны РФ предупредило о катастрофических последствиях прямого попадания по ЗАЭС: "Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций". Американские эксперты, что характерно, считают последствия ударов минимальными.

Как бы то ни было, 31 августа – 3 сентября группа экспертов МАГАТЭ будет в районе ЗАЭС и на самой станции. Если в этот момент по окрестностям или самой станции прилетят ракеты со стороны Украины, тогда ООН будет обязана признать вину Киева. однако стоит ожидать, что ВСУ возьмут паузу на эти четыре дня. Ведь иначе у противников поставок вооружений Украине в Европе появится дополнительный аргумент. И обстрелы станции никак не вяжутся с кампанией демонизации России. Вероятно, находящиеся на Украине западные инструкторы и спецслужбисты дадут ТЗ украинской армии воздержаться от любых провокаций на момент прибытия экспертов ООН.

Возможно, выходом из ситуации было бы создание постоянного мониторинга из группы МАГАТЭ для ежедневного контроля и наблюдения. Ведь как только эксперты покинут Энергодар, ВСУ снова смогут безнаказанно обстреливать атомную электростанцию.