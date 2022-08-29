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На пост губернатора Кахети назначен выпускник Гарварда

На пост губернатора Кахети назначен выпускник Гарварда

Новым губернатором Кахети (Восточная Грузия) стал Георгий Аладашвили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

На этом посту он сменил Ираклия Шиошвили.

В ведомстве отметили, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашивили уже провел встречу с Аладашвили. На ней обсуждались текущие и запланированные в Кахети проекты.

В администрации правительства рассказали, что Гарибашвили поблагодарил экс-губернатора Кахети Ираклия Шиошвили за проделанную работу, а также пожелал новому руководителю региона удачи.

Георгий Аладашвили является выпускником Гарвардского университета. Ранее занимал высокие посты в МИД и Службе госбезопасности Грузии.

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