На пост губернатора Кахети назначен выпускник Гарварда

29 авг. 15:39

Новым губернатором Кахети (Восточная Грузия) стал Георгий Аладашвили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

На этом посту он сменил Ираклия Шиошвили.

В ведомстве отметили, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашивили уже провел встречу с Аладашвили. На ней обсуждались текущие и запланированные в Кахети проекты.

В администрации правительства рассказали, что Гарибашвили поблагодарил экс-губернатора Кахети Ираклия Шиошвили за проделанную работу, а также пожелал новому руководителю региона удачи.

Георгий Аладашвили является выпускником Гарвардского университета. Ранее занимал высокие посты в МИД и Службе госбезопасности Грузии.