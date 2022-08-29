Внеочередное заседание ЕС по энергетике состоится 9 сентября

29 авг. 15:26

Председательствующая в Евросоюзе Чехия созывает 9 сентября внеочередное совещание министров энергетики ЕС, передает Reuters.

"По моей просьбе правительство Чехии обратилось к руководству Еврокомиссии с предложением провести 9 сентября в Праге внеочередную встречу тех министров стран ЕС, которые курируют вопросы энергетики. Необходимо обсудить наши дальнейшие совместные действия в условиях резкого роста цен на энергоносители", - сообщил на пресс-конференции министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

Чешский премьер Петр Фиала подтвердил, что обсуждал встречу министров энергетики с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Высокие цены на энергию являются общеевропейской проблемой, которую необходимо решить на уровне ЕС. Сегодня я опять говорил об этом по телефону с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Перед заседанием Совета ЕС по энергетике мы хотим найти возможность помочь людям и фирмам, необходимо договориться об этом с другими европейскими лидерами", - написал он в Twitter.