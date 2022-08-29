Logitech уходит из России, но обещает вернуться

29 авг. 15:20

Швейцарская компания Logitech объявила об уходе из России, сообщил представитель пресс-службы компании Бен Старки.

"К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он добавил, что компания вернется. " После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия", - заявил Старки.