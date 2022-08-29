Ученые: пандемия убила энтузиазм людей на работе

29 авг. 15:13

Пандемия привела к тому, что многие люди усомнились в своей работе и стали выполнять только необходимый минимум, утратив всякий энтузиазм, заметили британские ученые.

По всему миру растет процент "тихого увольнения" (quiet quitting), у людей заметно упала удовлетворенность своей работой, пояснила адъюнкт-профессор организационного поведения в Ноттингемском университете и директор его центра межпрофессионального образования и обучения Мария Кордович.

В Великобритании с энтузиазмом к работе относятся только 9% работников, показало прошлогоднее исследование. Моральный дух упал с 6,1 до 5,8 пунктов (из 10 возможных), вовлеченность персонала - с 7,0 до 6,8 пунктов.

"Поиск смысла стал гораздо более насущным делом для большинства. Возникло ощущение смертности человека во время пандемии, нечто экзистенциальное, что приводило к внутреннему вопросу: "Что для меня значит работа?", - делился Кордович.

Такие вопросы приводят к меньшему удовлетворению работой. "Даже если вы привержены своей карьере и чувствуете эмоциональную связь с организацией/компанией, большие мировые события могут пошатнуть ваши веру и убеждения", - отмечает профессиональный психолог Солфордского университета, доктор Эшли Вайнберг.

Quiet quitting - это жесткий отказ от переработок. Правилом для приверженцев этого подхода является отключение компьютера сразу после окончания рабочего времени, отказ от рабочей занятости во внеурочное время. Этот подход позволяет установить четкие границы между работой и личной жизнью, снизить стресс и избавиться от выгорания.