Узбекистан обрел популярность среди российских туристов

29 авг. 15:06

В пятерку самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов в сентябре попал Узбекистан, сообщает пресс-служба сервиса для планирования путешествий One Two Trip.

Как показал анализ бронирования перелетов в период с 1 по 30 сентября, лидером по-прежнему остается Турция (свыше 17%). В тройку вошли Армения (почти 15%) и Казахстан (более 8%). Четвертую строчку занял Узбекистан (7,5%), опередив Кыргызстан (6,7%), Таиланд (4,6%) и ОАЭ (2,8%).

В пресс-службе сервиса добавили, что средняя цена авиабилета в Узбекистан в одну сторону составила 18,2 тыс рублей.