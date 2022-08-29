Гарибашвили поблагодарил Турцию за помощь в тушении пожаров

29 авг. 14:49

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник выразил благодарность грузинским и турецким спасателям, а также президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за оперативную помощь в тушении пожаров в Боржоми.

В Боржомском ущелье уже 11 дней круглосуточно ведется борьба с огнем, на сегодня ситуация стабильная, новых открытых очагов возгорания нет.

"Хочу поблагодарить дружественное нашей стране государство - Турцию и лично президента Эрдогана. Как только ему передали нашу просьбу о помощи, он тут же отдал приказ и в течение часа в воздухе находились три самолета. Конечно, мы это очень ценим и не забудем", – подчеркнул Гарибашвили.

Также премьер поблагодарил главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. "Я хотел бы отметить, что ведомства господина Гомелаури очень эффективно справились с этим кризисом. Хочу поблагодарить нашу армию, нашу полицию, нашу пожарно-спасательную службу, лесхоз, инфраструктуру – всех, кто был причастен к этому очень сложному процессу", – добавил он.