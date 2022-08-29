Пашинян призвал Армению к дружбе с Россией? 

Сегодня, в день 25-летия заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией, армянский МИД опубликовал праздничное заявление, в котором де-факто ответил на российские обращения, поступавшие в Ереван в течение августа. Напомним, что МИД РА получил официальную ноту от посольства РФ с требованием пресечь антироссийскую политическую активность в республике, а до этого был запрос по конкретике претензий, которые правительство Никола Пашиняна выдвинуло к деятельности российских миротворцев в зоне их временного размещения в Карабахском экономическом районе Азербайджана.



Обстановка в российско-армянских отношениях в конце лета сложилась предкризисная. Ереван то намеками критиковал своего северного союзника, то выражался более ясно, то использовал для совсем прямолинейных обвинений и даже оскорблений радикальную внепарламентскую оппозицию. Москва отвечала сдержанно, но все больше требовала внести ясность в армянский подход к союзничеству с Россией, поскольку союзники так странно себя не ведут, тем более в наше время полной перестройки международной архитектуры. До сегодняшнего дня МИД Армении отмалчивался так упорно, что его пассивность уже стала восприниматься как сам по себе ответ – отказ от диалога.



Однако сегодня, в честь четвертьвекового юбилея, Ереван все-таки высказал Москве все, что он о ней думает. В МИД РА прежде всего заявили, что армяно-российские отношения продвигаются в духе "братства, доверия и взаимного уважения", и признали, что укрепление связей с Россией "в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям укрепления стабильности на Южном Кавказе". По сути, устами своих дипломатов Никол Пашинян, которому сегодня предстоит контрольный звонок от Владимира Путина, сообщил о его желании сохранить "тесный доверительный диалог по всем направлениям".



Слово "доверие" упоминается в документе четырежды. Доверительными названы контакты руководства двух стран, в том числе лично Никола Пашиняна и Владимира Путина. МИД РА благодарит Россию за "действенные шаги, направленные на установление всеобъемлющего мира, атмосферы доверия и процветания на Южном Кавказе", в этой связи выражена благодарность российским миротворцам за их работу в Азербайджане. Завершающие строки вполне однозначно заявляют о позиции Армении: "Мы искренне дорожим дружбой с братской Россией и настроены на дальнейшее укрепление армяно-российского союзничества ради процветания наших стран и народов".



Однако специалистам с первого взгляда заметны проблемные места этого заявления, имеющего скорее характер праздничного тоста за все хорошее, чем констатации подлинного состояния российско-армянских отношений. Во-первых, известно, что "доверительных контактов" между Москвой и Ереваном на высшем уровне нет. В России видят, что на самом деле армянское руководство не хочет двигаться к полноценной стабильности на Южном Кавказе, блокирует российские мирные инициативы, не желает закрывать сепаратистский проект в Карабахе, в целом попросту ничего не делает: не строит дороги для разблокирования коммуникаций и не ведет переговоры с Баку по делимитации границы и проекту мирного договора. В то же время Ереван продолжает требовать работы Минской группы ОБСЕ, отправленной в прошлое и Азербайджаном, и, что не менее важно, Россией. Все это только мешает Москве.



Во-вторых, в заявление вставлено упоминание сепаратистской проекта в Карабахе в одном ряду с самой Арменией, как если бы он был чем-то похожим на субъект международного права. Таким образом Ереван лишний раз подчеркнул, что хочет от России поддержки его реваншистских планов по повторной оккупации территорий Азербайджана. В поздравлении почти прямым текстом сказано, что нет, сепаратистский проект закрыт не будет, армянское правительство по-прежнему стремится его сохранить и просит у России помощи в этом деле. Тем ироничнее, хотя в большой политике ирония не уместна, звучат слова "Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через четкое следование трёхсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года". Маршрут и в самом деле верный, вот только Армения почти два года не пользуется им.



В-третьих, намерение Армении двигаться тем же конфронтационным курсом подтверждают самые первые строки заявления, где сказано о российско-армянском "многовековом братстве" и "упрочении исторических уз между Ереваном и Москвой". В этом участке текста говорится не о народах, что еще можно понять, поскольку Российская Империя с XIX века активно занималась армянским вопросом, а именно о государствах, в то время как возраст "исторических уз" между РФ и РА равен всего 30 годам – дипломатические отношения между ними были установлены 3 апреля 1992 года. В СССР АрмССР была частью советского государства, в короткий промежуток Первой Республики Армения РСФСР не признавала ее независимости, до того армяне были подданными российского императора, а Эриванское ханство не являлось армянским государством. Собственно, Ереван был массово заселен армянами только при Николае I.



Если многовековых связей России с Арменией нет, потому что у Республики Армения нет многовековой истории, на что может быть направлен такой выбор слов? Очевидно, на намерение еще хоть немного склонить чашу весов в российском геополитическом балансе между Азербайджаном и Арменией на свою сторону. Ереван таким образом пытается убедить Москву, что она больше должна армянскому государству, чем Баку, из-за якобы глубокой истории отношений. В этом поздравительном документе использованы все лучшие слова: дружба, братство, доверие, мир, процветание, стабильность, но почему он не убеждает в том, что Армения при Николе Пашиняне действительно стремится к претворению всех этих слов в жизнь на Южном Кавказе?



Вероятно, потому, что этот документ – единственное место в риторике руководства Армении, где эти слова употребляются. Вслух и правительство, и оппозиция говорят совсем другое в отношении России и российско-армянских отношений. Москву вполне можно убедить в благонамеренности Еревана, причем очень простым способом: начать следовать собственным обещаниям и заявлениям. Например, вот этому праздничному тексту, где сказано о "четком следовании трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года".