Власти Грузии решили продать купленный при Саакашвили люксовый вертолет

29 авг. 14:34

Власти Грузии приняли решение продать вертолет Super Puma, купленный в годы президентства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что полученные от продажи деньги планируется направить на покупку трех спасательных вертолетов. "Мы приняли решение вернуть новый вертолет, то есть продать, а взамен купить три новых вертолета, которые мы сможем использовать во время спасательных и других операций", - цитирует премьера ТАСС.

Гарибашвили акцентировал внимание на том, что решение уже принято и в настоящее время ведутся переговоры.

Он напомнил, что вертолет Super Puma был куплен прежними властями и рассчитан для перевозки первых лиц республики, однако пришедшие к власти в 2012 году члены нового правительства отказались от такого роскошного транспортного средства.