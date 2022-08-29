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Власти Грузии решили продать купленный при Саакашвили люксовый вертолет

Власти Грузии решили продать купленный при Саакашвили люксовый вертолет

Власти Грузии приняли решение продать вертолет Super Puma, купленный в годы президентства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что полученные от продажи деньги планируется направить на покупку трех спасательных вертолетов. "Мы приняли решение вернуть новый вертолет, то есть продать, а взамен купить три новых вертолета, которые мы сможем использовать во время спасательных и других операций", - цитирует премьера ТАСС.

Гарибашвили акцентировал внимание на том, что решение уже принято и в настоящее время ведутся переговоры.

Он напомнил, что вертолет Super Puma был куплен прежними властями и рассчитан для перевозки первых лиц республики, однако пришедшие к власти в 2012 году члены нового правительства отказались от такого роскошного транспортного средства.

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