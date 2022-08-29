Иссык-Куль вместо Великих озер: чем может удивить Средняя Азия туристов из России

Центральная Азия, несмотря на довольно скромное место на мировом рынке туристических услуг, обладает огромным потенциалом в этом направлении. Затруднение поездок в Европу в этом году пробудило интерес россиян к путешествиям по азиатским странам: за первое полугодие число поездок в страны бывшего СССР увеличилось на 12,1%, причем одним из драйверов роста выступили как раз азиатские страны: Киргизия (171 тыс, +28,8%), Узбекистан (149,6 тыс, + 34,4%), Таджикистан (121 тыс, +57,6%).

Чем сегодня богата Центральная Азия в туристическом плане? Сразу же приходит в голову природа, богатейшее наследие и традиции десятков различных народов и культур вдоль Великого Шелкового пути. Россиян привлекает в первую очередь история, национальный колорит и гастрономия, чего в Средней Азии предостаточно. Плюс сюда можно отнести появление новых авиарейсов. Если раньше самыми активными направлениями были "Москва – Нур-Султан" или "Москва – Ташкент", то сегодня география расширилась, и вылететь во все крупные города Средней Азии стало намного проще.

Говоря о достопримечательностях Средней Азии, прежде всего вспоминаются рассказы о бескрайних степях Казахстана, белоснежных пиках кыргызских и таджикских гор, красоте и неспешности восточных базаров Ташкента и Самарканда. Но обо всем по порядку.

1. Казахстан. Главной достопримечательностью страны является космодром "Байконур", который был и остается основной в мире площадкой для запуска космических кораблей. Именно отсюда происходил полет Гагарина, запуск первого искусственного спутника и других известных пилотируемых кораблей и орбитальных станций. Байконур обязательно оставит о себе необыкновенные воспоминания.

Не менее привлекательными остаются Аральское море и озеро Балхаш. Арал уникален не только своей соленостью, но и печальной славой – с 60-х годов ХХ века озеро уменьшился в разы, а в 1989 году даже распался на два водоема - Северное и Южное Аральское море. Что касается озера Балхаш, то его уникальная особенность состоит в разделении узким проливом на две части: запад наполняется пресными водами, а восток - солеными. При этом грязь и соленые воды озера обладают полезными для организма человека свойствами.

Казахстанскую природу красочно дополняет живописный Чарынский каньон - 154-километровое ущелье, протянувшееся по долине реки Чарын. Каньон состоит из скал причудливых форм, крутых склонов, арок и колонн, будто бы напоминая таинственные изваяния, чем он и приковывает внимание.

Помимо вышеперечисленных мест нужно отметить столицу республики, город Нур-Султан и его значимые сооружения: монумент Астана-Байтерек, Хан-Шатыр, Дворец мира и согласия, Мечеть Нур-Астана и многое другое. Также среди казахстанских достопримечательностей нельзя не упомянуть Подземную мечеть Бекет-ата, Алматинский зоопарк, Заповедник Алтын-Эмель с поющим барханом и курорт Боровое.

2. Узбекистан. Первыми на ум приходят Самарканд, Ташкент и Бухара, но не стоит забывать и о таких старинных городах, как Хива, Термез и Шахрисабз, тем более что последний является родиной великого полководца Тимура. Кроме исторических центров страна богата и чудесной Ферганской долиной, расположенной среди гор и практически полностью окруженной зеленью. На ее территории есть несколько интересных городов, пользующиеся спросом среди туристов.

Среди любителей горнолыжного туризма отдельное место занимают горы Чимган. Путешествие туда позволяет "перезагрузиться" благодаря неиссякаемому источнику энергии - природе.

Что касается гастротуризма, то это еще один повод полюбить Узбекистан уже в аэропорту. Помимо вкусного плова, лагмана и мучных изделий край богат и виноделием. Даже известный мореплаватель Марко Поло отмечал следующее: "Самарканд, Бухара и другие великолепные города — это места, украшенные великолепными садами и виноградниками. Я попробовал здешнее вино. Этому вину было не менее десятка лет, и оно поражало своим превосходным качеством".

3. Кыргызстан. Национальным достоянием республики, безусловно, является озеро Иссык-Куль. Достопримечательность приносит в бюджет страны больше всего денег в сравнении с другими туристическими объектами. Недавно Казахстан и Кыргызстан решили вернуть легендарный туристический маршрут из Алматы на озеро спустя 13 лет, и уже первые группы путешественников отправились на Иссык-Куль по популярному в советское время маршруту.

Помимо озера в Кыргызстане есть Тянь-Шань – "божественные" горы в сердце Центральной Азии, входящие в число высочайших гор на планете – более 30 вершин здесь превышают отметку в 6 км. От небольшого пребывания в этих местах уже можно потерять голову, а открывающиеся с огромной высоты виды останутся в памяти надолго.

4. Таджикистан. Эта республика поразит российского туриста следующими достопримечательностями: Памир, древнее поселение Саразм, Сарезское озеро и т. д. "Туристическим магнитом" по праву можно назвать озеро Каракуль, где жители и гости страны отдыхают от городского шума. Купаться в озере никто не запрещает, но температура около 10 градусов тепла может заставить туриста два раза подумать перед тем, как нырять.

Центральной Азии есть чему удивить гостей из России – это некая экзотика, но совсем рядом, буквально по соседству. Та самая, о которой вы слышали по историческим рассказам или художественным фильмам. Более того, благоприятные климатические условия, выгодный ценник, короткий перелет и доброжелательность самих жителей региона говорят, что это правильный выбор направления для отдыха.