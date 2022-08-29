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В России появился первый "бездетный" рейс

В России появился первый &quot;бездетный&quot; рейс

Авиакомпания "Ираэро" запустила рейс, на который не допускаются пассажиры с детьми до двух лет, пишет "Коммерсант".

Первым в России бездетным рейсом стал маршрут  Иркутск - Мирный.

В компании уточнили, что данный рейс - чартерный, условие об отсутствии младенцев на борту поставил заказчик - нефтяная компания, которая организует рейс для перевозки своих сотрудников и вахтовиков.

"Тем не менее на рейс могут попасть и обычные граждане, если наполняемость бортов окажется не стопроцентной. В таком случае по согласованию с заказчиком может быть объявлена дополнительная продажа мест", - рассказал пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.

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