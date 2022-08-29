РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин созвонится с Пашиняном

Путин созвонится с Пашиняном

В понедельник, 29 августа, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что беседа пройдет по случаю 25-летия договора о дружбе между двумя странами.
 
"Сегодня в начале второй половины дня президент Путин по этому случаю проведет телефонный разговор с Пашиняном", - цитирует его ТАСС.
 
Песков также сообщил, что в ходе разговора стороны обсудят ряд текущих вопросов.

1345 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version