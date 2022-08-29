Ливни в Пакистане стали сильнейшими за 30 лет

29 авг. 13:45

Пакистан этим летом столкнулся с самыми сильными за 30 лет проливными дождями, вызвавшими катастрофические наводнения, заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

"Я везде вижу наводнения, куда бы я ни направился в ближайшие дни, даже сегодня", - поделился он, пишет Associated Press.

Шариф подчеркнул, что нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет".

Жертвами наводнений в Пакистане стали свыше 1050 человек, повреждено около 1 млн жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Турция и ОАЭ направили в Пакистан первую гуманитарную помощь, грузовые самолеты доставили палатки и предметы первой необходимости.