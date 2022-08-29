Стало известно, когда в Казахстан вернется тепло

29 авг. 13:10

Синоптики сообщают, что на этой неделе в Казахстан вернется теплая сухая погода.

"Под влиянием обширного Северо-западного антициклона в предстоящие трое суток на большей части страны ожидается погода без осадков", - информирует Казгидромет.

Дождь с грозой и ветром возможны лишь на юге и в горных районах юго-востока республики, на севере, на западе Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей.

В дальнейшем температура воздуха будет расти в республике, днем на большей части страны ожидается 25-35 тепла, на западе и юге - 30-38 тепла.