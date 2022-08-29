Путин встретится с руководителем Федерального агентства по делам национальностей

29 авг. 13:09

В понедельник, 29 августа, состоится встреча президента России Владимира Путина и руководителя Федерального агентства по делам национальной (ФАДН) Игоря Баринова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Игорь Баринов будет с докладом у президента. Очень важное агентство, особенно для нашей страны - многонациональной, многоконфессиональной. И, конечно, работа с крупнейшими национально-культурными объединениями представляет особое значение", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что на встрече будут обсуждаться и другие вопросы, связанные с зоной ответственности ФАДН.