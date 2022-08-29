Подмосковные леса запретили посещать до осени

29 авг. 12:35

В Московской области ограничение на пребывание граждан в лесах продлен до 1 сентября.

"Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября», - сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в понедельник.

В Московской области преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, подчеркнул зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В минувшие выходные в Подмосковье произошло 28 лесных пожаров на общей площади 41,17 га.