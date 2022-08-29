Кабардино-Балкария нарастила посевы подсолнечника

29 авг. 12:24

В Кабардино-Балкарии в этом году высадили подсолнечник на площади более 20 тыс га. Это на 50% превышает показатели прошлого года.

"В Кабардино-Балкарии в текущем году посевная площадь основных сельскохозяйственных культур составляет 281,8 тысячи гектаров, что на 0,7% больше в сравнении с прошлым годом. Отмечается увеличение площадей технических культур, в частности подсолнечник посеян на площади 20,7 тысячи гектаров, это почти на 50% больше показателей прошлого года", - информирует пресс-служба республиканского правительства.

Также стало известно о том, что аграрии региона на 9% увеличили посадки овощных культур, их площадь составляет 16,8 тысячи гектаров.