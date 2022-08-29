Туркменистан может отказаться от госрегулирования цен

29 авг. 11:58

В Туркменистане могут постепенно отказаться от фиксированных цен в госмагазинах. Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров, прошедшим под председательством президента страны Сердара Бердымухамедова.

На встрече вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов, курирующий экономику и финансы, рассказал о работе по реформе законодательства и внедрении практики составления госбюджета на три года.

В свою очередь, Бердымухамедов отметил, что концепция развития Туркменистана предполагает переход экономики к рыночным отношениям и поэтапным изменениям эффективного сочетания элементов рынка и госрегулирования. Он также акцентировал внимание на том, что законодательно-правовая база, которая регламентирует развитие финансовой сферы и ценовой политики, имеет при этом переходе важное значение.

Вероятно, "пeрeхoд к рынoчным oтнoшeниям" прeдусмaтривaeт пoстeпeнный oткaз oт oбeспeчeния нaсeлeния прoдуктaми пo фиксирoвaнным цeнaм в гoсмaгaзинах, передает информагентство "Туркменистан сегодня".