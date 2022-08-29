В России выявили еще 39 658 случаев коронавируса

29 авг. 11:45

За минувшие сутки в России выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 5 157, в Санкт-Петербурге – 3 842, в Подмосковье – 1 804. В Краснодарском крае - 520, в Ставропольском крае - 182, в Крыму - 468, в Дагестане - 204, в Кабардино-Балкарии - 227, в Адыгее - 64, в Карачаево-Черкесии - 84, в Чечне - 41, в Северной Осетии - 37, в Ингушетии - 28.

Общее число инфицированных в России достигло 19 445 581.

Госпитализированы за сутки 1 988 человек. Выздоровели 24 890 пациентов, за все время - 18 520 851.

Умерли за сутки 77 человек, с начала пандемии - 384 160.