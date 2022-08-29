Опрос: 85% россиян задумались о смене работы

29 авг. 11:45

За последние полгода хотя бы раз о смене профессии думали 85% работников, следует из результатов опроса портала поиска работы и подбора персонала hh и онлайн-университета Skypro, пишут "Ведомости".

В конце 2020 года сменить работу хотели 51% респондентов, этим летом- 85%. Многие россияне (27%) думают о смене работы при получении зарплаты - 48% опрошенных получают до 50 тыс рублей. В связи с этим россиян привлекает сфера IT - 43% респондентов задумались о смене профессии из-за высоких зарплат.

Также россиян привлекает административная и госслужба, сфера искусства, массовые медиа и развлечения, маркетинг, реклама и PR.

По словам партнера компании "Экопси консалтинг" Григория Финкельштейна, количество граждан желающих радикальных перемен возрастает во время любых сильных потрясений.

В опросе приняли участие 4299 работающих россиян.