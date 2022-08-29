Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС

29 авг. 11:26

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.

"Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с Генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)", - сообщил он.

Ранее Гросси говорил о том, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место уже на этой неделе.