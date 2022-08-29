Туры с кешбэком на осень оформили уже 100 тыс человек

29 авг. 11:25

С 25 августа туры в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка приобрели около 100 тыс человек на более чем 2,5 млрд рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что в рамках программы туристы вернут порядка 500 млн рублей.

Продажи у туроператоров с 25 августа выросли до 2,5 раз, добавила она. Россияне бронируют отели на море на бархатный сезон, а также готовятся к горнолыжному сезону в ноябре-декабре, спросом пользуется, Шерегеш, а также различные санатории, круизы, говорится в сообщении в Telegram-канале Догузовой.

Самыми популярными направлениями в первые дни осеннего кешбэка стали Сочи, города Краснодарского края, Кавминводы, Московская область, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия.

Напомним, туры в рамках программы можно приобрести до 10 сентября. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября до 25 декабря.