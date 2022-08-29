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Путин: исламские страны - традиционные партнеры РФ в решении глобальных вопросов

Путин: исламские страны - традиционные партнеры РФ в решении глобальных вопросов

Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка, говорится в приветственной телеграмме, направленной президентом России Владимиром Путиным участникам и гостям Казанского глобального молодежного саммита, проходящего с 27 по 30 августа. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь", - также отмечено в послании.

Далее Путин отметил, что избрание Казани молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) подтверждает высокий уровень отношений России с этой международной структурой.

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