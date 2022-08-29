Стало известно, сколько детей усыновили в этом году в Азербайджане

29 авг. 10:31

Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году передало на усыновление 150 детей - 79 мальчиков и 71 девочка, сообщает пресс-служба ведомства.

До достижения 18-летнего возраста ежеквартально в первый год, а в дальнейшем один раз в год для изучения ситуации в семье, уровня развития ребенка проводится мониторинг. В этом году мониторинг был проведен в 771 семье с усыновленными детьми.

С 1 ноября 2019 года сферой усыновления занимается министерство труда и соцзащиты населения, также создана новая современная система управления. С указанного периода были усыновлены 298 детей - 152 мальчика и 146 девочек.

Также в 2022 году в результате реинтеграционных мер 73 ребенка вернулись из государственных детских учреждений в свои семьи.