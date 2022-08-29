Газ в Европе дешевеет на 16%

29 авг. 10:14

В понедельник цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов упали более чем на 16%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF торгуются ниже $3000 за тыс кубометров - $2936,6. Таким образом, цены снизились на 9.10 мск понедельника на 16,3% от расчетной цены предыдущего дня - $3507,3, рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

Рекордная цена в $3892 была достигнута 7 марта 2022 года.

Напомним, сегодня европейские ПХГ будут заполнены в среднем на 80%.