Кубань поможет школам Харьковской области с учебниками

29 авг. 10:12

Семь тысяч учебников будут направлены из Кубани в Харьковскую область к первому сентября, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Наш край передаст семь тысяч учебников школам Харьковской области. Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить ее переписать. Новые учебники отправим сегодня вечером, чтобы с 1 сентября по ним уже могли заниматься школьники", – написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что также детям Харьковской области будут переданы учебники по математике, информатике, биологии, физике, астрономии, химии, ОБЖ, географии, ИЗО, музыке, праву и технологии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.