В ООН сообщили о снижении террористической активности в Афганистане

29 авг. 10:07

С момента ухода американцев и их союзников из Афганистана уровень террористической активности в стране снизился, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Он заявил, что в июле-августе активизировались атаки перед годовщиной вывода американских войск из Афганистана. "В целом по сравнению с прошлым годом, предыдущими годами уровень террористической активности, если мы говорим о взрывах, выстрелах, уменьшился", - приводит его слова РИА Новости.

Алакбаров отметил, что правящее в Афганистане, но запрещенное в РФ движение "Талибан" говорит об активной борьбе с ИГИЛ и "Аль-Каидой" (обе организации запрещены в РФ), "но вместе с тем недавние события – в том числе обнаружение лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Кабуле, несколько изменили картину".

"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Мы обеспокоены, но продолжаем работать. Естественно, эти события не способствуют дополнительной мобилизации ресурсов для Афганистана, и нам и так достаточно трудно собирать ресурсы", - подчеркнул он.