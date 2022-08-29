Европа сегодня заполнит хранилища газом до 80%

29 авг. 9:59

В понедельник средний уровень запасов газа в ПХГ Европы достигнет отметки в 80%.

Уровень заполненности хранилищ газом в Европе стал одним из важнейших экономических и политических индикаторов, указывающим на способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность региона. Напомним, согласно принятому в этом году закону, ПХГ Европы к началу сезона отбора должны быть заполнены не менее 80%, с 2023 года – не менее 90%.

На 27 августа объем газа в хранилищах составлял в среднем 79,36%. Учитывая текущие темпы закачки, по итогу газовых суток 29 августа ПХГ будут заполнены на 80%.

Свыше 80% газа в ПХГ следующих стран: Германия, Франция, Бельгия, Чехия, Дания, Италия, Польша, Португалия и Испания.

Меньше всего газа запасла Латвия- 55%, также от нормы отстают Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Нидерланды.