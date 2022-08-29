Чеченским блогерам рассказали о правильном поведении

29 авг. 9:48

Глава Совбеза Чечни Апти Алаудинов, министр по национальной политике Ахмед Дудаев, министр по физкультуре и спорту Валид Эдилов, а также замглавы МВД Аслан Ирасханов провели воспитательную беседу со спортсменами-блогерами.

Как пишет "Кавказ пост" чиновники оказались едины в том, что блогерам-спортсменам позорно порочить честь и достоинство чеченцев. Молодежи напомнили, что для широкой общественности они, в первую очередь, являются представителями своей нации, поэтому не должны подвергать сомнениям традиции и ценности своего народа.

"Чеченцы всегда отличались высокой нравственной культурой и трепетным отношением к своим исконным традициям и отступление от них не является приемлемым для чеченца, где бы он ни находился и чем бы ни занимался", - цитирует издание министра Валида Эдилова.