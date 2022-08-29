В двигатели самолета Алматы – Нур-Султан попали две птицы

29 авг. 9:35

Две птицы попали в двигатели самолета Air Astana, летевшего из Алматы в столицу Казахстана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошел во время захода на посадку. Лайнер Airbus A320 выполнял рейс в ночь с 28 на 29 августа.

"По сообщению экипажа, во время захода на посадку произошло попадание птиц в оба двигателя. Воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы - Нур-Султан", - сказано в сообщении.

Экипаж самолета совершил посадку в штатном режиме, а послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели.