В двигатели самолета Алматы – Нур-Султан попали две птицы

Две птицы попали в двигатели самолета Air Astana, летевшего из Алматы в столицу Казахстана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Инцидент произошел во время захода на посадку. Лайнер Airbus A320 выполнял рейс в ночь с 28 на 29 августа.
"По сообщению экипажа, во время захода на посадку произошло попадание птиц в оба двигателя. Воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы - Нур-Султан", - сказано в сообщении.
Экипаж самолета совершил посадку в штатном режиме, а послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели.