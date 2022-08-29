Переговоры Турции и Швеции по членству в НАТО осложнились

29 авг. 9:31

Переговоры Турции и Швеции по членства в НАТО европейской страны стали еще труднее после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), рассказала шведский министр иностранных дел Анн Линде.

Делегации Турции, Швеции и Финляндии встретились по вопросу членства в НАТО 26 августа в финском городе Вантаа. Новая встреча на экспертном уровне намечена на осень.

"Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг РПК. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства", - поделилась глава МИД Швеции в интервью газете Aftonbladet.

По ее словам, на прошедшей встреча "была рассмотрена работа, проделанная по реализации соглашения, которое связано с более тесным сотрудничеством в борьбе с терроризмом", - сказала она.

Трехсторонний меморандум по безопасности был подписан 29 июня, после этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. Заявки Финляндия и Швеции на вступление в НАТО ратифицировали уже 23 из 30 стран альянса.