Центр Тбилиси отключат от воды

29 авг. 9:28

Начиная с 12:00 29 августа по 22:00 30 августа весь центр Тбилиси останется без подачи воды, сообщает водораспределительная компания Georgian Water & Power, уточняя, что причинной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов.

"Без воды останутся жители района Мтацминда, в том числе проживающие на улицах Меликишвили, Пушкина и Грибоедова, Петриашвили, Коте Апхази и других. Также отключение коснется части проспекта Чавчавадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Кавсадзе и других улиц района Ваке", - передает Sputnik Грузия.

Уточняется, что также без воды на сутки останутся жители проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Пекина, Долидзе, Бахтриони, Тамарашвили и других улиц Сабурталинского района. Кроме того, отключение также коснется и части улицы Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.