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Еще три судна с зерном покинули Украину

Еще три судна с зерном покинули Украину

Три судна с зерном вышли утром из украинских портов в рамках "продуктовой сделки", сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 3 судна с зерном вышли из украинских портов", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были подписаны соглашения о снятии ограничений на поставку российских товаров на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка заключает в себе вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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