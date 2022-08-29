Цена прохода через проливы Босфор и Дарданеллы вырастет в пять раз

29 авг. 8:54

Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Sabah.

Уточняется, что данная мера допустима правами турецкой стороны, которые предоставлены ей в соответствии с Конвенцией Монтрё.

"Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов", - говорится в публикации.