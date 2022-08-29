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Турция направила дополнительные самолеты с гумпомощью в Пакистан

Турция направила дополнительные самолеты с гумпомощью в Пакистан

Турция направила в Пакистан еще два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших от наводнения жителей этой страны, информирует пресс-служба Министерство национальной обороны Турции.

Уточняется, что турецкая сторона продолжает "протягивать руку помощи" пакистанским братьям, пострадавшим от наводнения. "Еще два самолета ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетели из аэропорта Этимесгут в Анкаре", - передает "Анадолу".

Ранее сообщалось о создании "воздушного моста" для гуманитарной помощи Пакистану.

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