Турция направила дополнительные самолеты с гумпомощью в Пакистан

29 авг. 8:04

Турция направила в Пакистан еще два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших от наводнения жителей этой страны, информирует пресс-служба Министерство национальной обороны Турции.

Уточняется, что турецкая сторона продолжает "протягивать руку помощи" пакистанским братьям, пострадавшим от наводнения. "Еще два самолета ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетели из аэропорта Этимесгут в Анкаре", - передает "Анадолу".

Ранее сообщалось о создании "воздушного моста" для гуманитарной помощи Пакистану.