Боррель: ЕС не поддержит полный запрет на выдачу виз для россиян

29 авг. 7:55

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС.

"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]", - сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

По его словам, верным введение более избирательного подхода к выдаче виз. Далее Боррель отметил, что нужно "пересмотреть подход к предоставлению виз некоторым россиянам", в частности, не давать их олигархам. "Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам", - сказал он, добавив, что главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос и выработают сбалансированное решение.