Генсек ООН: ядерное оружие должно уйти в историю

29 авг. 7:47

Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, этот тип вооружений должен уйти в историю, выразил уверенность генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

По его словам, мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. "Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания (ядерного оружия) завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда", - сказал он.