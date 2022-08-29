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Генсек ООН: ядерное оружие должно уйти в историю

Генсек ООН: ядерное оружие должно уйти в историю

Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, этот тип вооружений должен уйти в историю,  выразил уверенность генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

По его словам, мир  удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. "Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания (ядерного оружия) завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда", - сказал он.

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