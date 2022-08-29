Синоптики спрогнозировали погоду в Москве 1 сентября

29 авг. 7:25

Аномальное похолодание на 15-18°C по сравнению с воскресеньем ожидается в Москве с 1 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики столичных термометров покажут около 15°C тепла, что соответствует показателям "глубокой осени".

Он уточнил, что в четверг ожидается значительное похолодание, а если сравнивать с погодой 28 августа, то температура понизится сразу на 15-18°C.

"Будет максимум +15°C в Москве, по области - +12…17°C. 2 сентября ночью прогнозируется 3…8°C, а днем – не выше 15°C тепла", - сказал он.