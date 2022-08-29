В Москве горит здание центра хирургии

29 авг. 7:09

Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, информирует пресс-служба столичного главка МЧС. Уточняется, что пожарными спасены десятки человек.

Стало известно, что информация о возгорании в здании в Абрикосовском переулке поступила в 04.00.

"Было установлено, что происходило загорание на 11-м этаже, на общей площади около 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был полностью ликвидирован в 04.42", - сказали в ведомстве РИА Новости.