Авария на Дону унесла две жизни

29 авг. 6:55

Два человека погибли и двое пострадали в результате аварии на автодороге Гуково - Углеродовский в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по региону.

"Водитель-женщина 1952 года рождения, управляя Hyundai Accent , в городе Гуково на остановке взяла к себе в автомобиль четырех несовершеннолетних пассажиров-мальчиков. По предварительным данным, двигаясь по автодороге, она не выбрала безопасную скорость движения, допустила наезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погиб водитель, пассажир 14 лет, пострадали двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.