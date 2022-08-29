Вильфанд разъяснил ситуацию со смогом в Москве

29 авг. 6:45

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится после похолодания и дождей в регионе в течение недели.

В связи с этим улучшиться ситуация со смогом в Москве.

По словам Вильфанда, это произойдет потому, что ветер кардинально поменяет направление. 30 августа, воздушные массы будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. С 31 августа их направление поменяется кардинально. Ветер подует с Балтики, а с 1 сентября с севера, передает ТАСС.