Лавров: Запад подменил санкциями дипломатию

29 авг. 6:25

Запад живет санкциями и, по сути дела, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Среди наиболее ярких инициатив последних лет - резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе, о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни. Это прямой камень в огород Запада. Он только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией", - говорится в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад остервенело заставляет все страны присоединяться к антироссийскому курсу, однако члены Движения неприсоединения не ведутся на этот шантаж.