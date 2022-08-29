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Лавров: Запад подменил санкциями дипломатию

Лавров: Запад подменил санкциями дипломатию

Запад живет санкциями и, по сути дела, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Среди наиболее ярких инициатив последних лет - резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе, о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни. Это прямой камень в огород Запада. Он только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией", - говорится в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад остервенело заставляет все страны присоединяться к антироссийскому курсу, однако члены Движения неприсоединения не ведутся на этот шантаж.

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