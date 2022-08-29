Во Владикавказе пройдет религиозная конференция

29 авг. 6:05

Более 100 представителей разных религий соберутся во Владикавказе на международную научно-практическую конференцию "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" 29-30 августа, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Такое масштабное событие пройдет в республике впервые. В конференции примут участие более 100 представителей разных религиозных конфессий. По онлайн связи ожидаются выступления генерального секретаря Всемирной исламской лиги Мухаммада Абдул-Карим аль-Иса, председателя правления Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашида Аль Нуайми (ОАЭ), муфтия Сербии Мустафа Юсуфспахич и других видных зарубежных и отечественных религиозных деятелей", - сказал он.

Организатор конференции – Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.