Обзор СМИ Кавказа 22-28 августа

Дагестан остается крупным регионом орошаемого земледелия с площадью 396 тыс. га. На республику приходится около 10% орошаемых земель всей страны и 37% – СКФО. Связано это с тем, что на равнинной и предгорной частях республики, наиболее пригодных для земледелия, осадков выпадает мало, пишет газета "Дагестанская правда". "В гидромелиорации за последние 5 лет в Дагестане реализовано 264 проекта на общую сумму 1,6 млрд рублей, построено 10 тыс. га новых рисовых инженерных систем, реконструировано еще 20 тыс. га. Мы лидеры в стране по строительству новых рисовых систем, что стало возможным благодаря мерам господдержки", – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

Протяженность оросительных каналов в республике превышает 4,5 тыс. км, при этом орошаемые земли составляют лишь 12% сельскохозяйственных угодий республики. Половина из них находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть мелиоративных систем и гидротехнических сооружений введена в эксплуатацию в 1950–1960-е годы, около 90% каналов выполнено в земляном русле, они заилены, местами разрушены, в результате чего их пропускная способность не более 50–60% от проектной. К каналу им. Октябрьской революции примыкают сотни и тысячи гектаров ныне фактически необрабатываемых земель. За три года из республиканского бюджета на нужды гидромелиорации выделено более 890 млн рублей, однако этого явно недостаточно. Если учесть, что на орошаемых землях Дагестана производится более 70% продукции растениеводства, то становится понятным, что увеличив площади орошаемых земель, республика может значительно поднять валовой сбор выращиваемых культур.

В связи с этим глава региона Сергей Меликов в августе прошлого года обратился за помощью в федеральный центр, и сейчас, благодаря участию в федеральных программах, в Дагестане введено в эксплуатацию после реконструкции 10 мелиоративных объектов, улучшилось водообеспечение орошаемых земель. Проводятся работы по реконструкции магистральных каналов и сооружений Самур-Дербентской, КОРовской и Дзержинской оросительных систем. Гидромелиорация в республике приобретает второе дыхание, и благодаря этому, намерена значительно увеличить свой вклад в продовольственную безопасность страны, говорится в статье.

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В Ингушетии проводят конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, инициированный главой республики Махмудом-Али Калиматовым. Газета "Сердало" сообщает, что недавно завершен второй этап конкурса. Если в прошлом году участие в нем приняли 192 человека, то в нынешнем году число участников возросло до 296 человек. На первом этапе, длившемся с 13 июня по 15 июля, шел прием заявок от желающих выступить со своим урожаем овощей, фруктов, цветов в качестве соискателя призового фонда. Видео- и фотоматериалы оценивались по ряду критериев: от разнообразия и количества выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. По итогам первого этапа было отобрано 40 хозяйств. В ходе второго этапа, который проходил с 15 июля по 1 августа, правительственная комиссия выезжала по 40 адресам и тщательно оценивала каждое хозяйство. По условиям конкурса абсолютный лидер получил приз в размере 500 тыс. рублей, второе место — 300 тыс. и третье — 200 тыс. рублей. Следующие за ними 35 участников становятся обладателями 50 тыс. рублей каждый. Призовой фонд конкурса на лучшее ЛПХ сформирован за счет средств фонда развития республики.

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Чеченская газета "Вести республики" сообщает, что на 12 километрах трассы "Кавказ" идут работы по расширению ее до четырех полос. Речь идет об участке трассы Хамби-Ирзи – Алхан-Юрт. Результатом капремонта станет увеличение пропускной способности и уровня безопасности движения на загруженном участке дороги. После ввода объектов в эксплуатацию до конца 2022 года, более 80% трассы "Кавказ", 94 км из 116, на территории Чечни станет четырехполосной. В Министерстве автомобильных дорог ЧР отметили, что в 2022 году предусмотрены дорожные работы на 76-ти объектах, в том числе, на четырех мостах, общей протяженностью 109,2 метров. Работы завершены на 54 объектах.

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С прошлого года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Дагестане реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения", которое охватывает профилактику, диагностику, доврачебную и врачебную помощь. На эти цели предусмотрено 1143,29 млн рублей, в том числе 1116,5 млн рублей – средства из федерального бюджета, 26,7 млн рублей – из республиканского, информирует газета "Дагестанская правда".

Как отметили в Минздраве РД, в минувшем году в Дагестан в ходе проводимой работы поставлены и распределены по медицинским организациям 177 единиц нового санитарного автомобильного транспорта для доставки пациентов в медучреждения и врачей до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Минздрав продолжает привлекать специалистов в сельскую местность по программе "Земский доктор" в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На этот год определено 171 место для врачей и 13 – для фельдшеров. Возрастного ценза нет, главное иметь документы, подтверждающие квалификацию: диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации. Участие в программе предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тыс. рублей, соответственно, врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики. В то же время специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы). Программа предусматривает только однократное участие. Многие районы оказывают специалистам меры социальной поддержки, предоставляя земельные участки под строительство жилья, места в детских садах и т. д.

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Как рассказала в интервью газете "Северная Осетия" министр образования РСО-А Элла Алибекова, республика приняла участие в проекте НИКО "ЕГЭ – старт в будущее": специально для Северной Осетии был разработан дополнительный курс "ЕГЭ-2022. Эффективные методы выполнения экзаменационной работы и особенности ее экспертной оценки в 2022 году". Сейчас начинается проект с руководителем Федерального центра тестирования Юлией Егоровой, в котором примут участие около тысячи учителей. "Мы не будем привлекать к обучению абсолютно всех педагогов несколько раз в год, а разобьем на маленькие программы и будем учить ровно тому, что необходимо конкретным учителям. А если у педагога нет проблем, то, значит, в прохождении такого курса нет необходимости", - пояснила министр.

С 1 января 2022 года, наряду с уже имеющимися доплатами и надбавками, педагогам выплачивают деньги за стаж непрерывной работы, выслугу лет, а также молодым специалистам в возрасте до 35 лет. На это было выделено 329,8 млн рублей. Указом главы РСО–А предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист, учитель-наставник в виде ежемесячной денежной выплаты: педагогам, которым присвоен статус учителя-методиста, – 5 тыс. рублей; статус учителя-наставника, – 7 тыс. рублей. Решение о присвоении статуса учителя-методиста и учителя-наставника принимается Минобром республики на основании протокола заседания экспертного совета.

В республике появятся новые образовательные организации. Уже в конце августа планируют открыть два детских сада по 120 мест в Пригородном районе. Эти дошкольные учреждения, и еще шесть, которые будут введены в эксплуатацию в этом году, построены в рамках нацпроекта "Демография". Также до конца 2022 года завершится строительство двух детских садов по 280 мест в поселке Заводском по государственной программе развития СКФО. Таким образом, до конца текущего года будет создано 1840 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Новый учебный год начнется с торжественного открытия средних школ в Чермене на 360 ученических мест и в Беслане на 550 мест. На базе бесланской школы начнет работать "Точка роста", педагогический и кадетский классы, а для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь установлены специальные раздевалки, санузлы, пандусы и просторные лифты. Кроме того, до конца года завершатся работы в станице Черноярская Моздокского района – по нацпроекту "Образование" здесь строится новая школа на 200 мест. По словам министра, стартует строительство школ и в столице республике, которая стремительно обрастает новыми районами, остро нуждающимися в образовательных объектах. К открытию готовится еще один значимый объект – Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вершина". Центр будет работать по трем направлениям: искусство, наука и спорт, в каждом из которых есть свои поднаправления. Сейчас завершается его оснащение высокотехнологичным оборудованием.