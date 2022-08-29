Ташкент примет международную книжную ярмарку

29 авг. 5:36

III Ташкентская Международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest - 2022 пройдет со 2 по 4 ноября, сообщает ИА "Дуне".

В мероприятии примут участие международные книгоиздательские и книготорговые компании и организации, зарубежные ассоциации издателей и книгораспространителей, организации, занимающиеся популяризацией и пропагандой чтения. Также на ярмарке будут представлены информационно-библиотечные учреждения.

Главной целью выставки-ярмарки станет пропаганда чтения, поддержка и развитие литературного наследия стран-участниц, формирование читательской культуры. Кроме того, в ходе мероприятия будет изучен опыт мировой печатной индустрии и установлены международные связи между книгоиздателями и книгораспространителями, информационно-библиотечными учреждениями и организациями.

Также в рамках выставки состоятся презентации различных новинок мира литературы, встречи с авторами и деятелями культуры, семинары, мастер-классы, книжные конкурсы, акции и тренинги.